Москва, 28 декабря 2021, 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что резонансные проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией.
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