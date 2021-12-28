Москва, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира», — сказал Лавров на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что резонансные проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией.

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