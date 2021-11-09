Москва, , 08:00 — REGNUM Резонансные проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией, заявил 8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Российской газеты».

Сергей Лавров Kremlin.ru

Глава МИД России уверен, что отдельные случаи, которые наблюдались последнее время, сфабрикованы за рубежом.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров.

Министр отметил также, что Россия и Казахстан оперативно реагируют на такие случаи, задействуют прямые каналы связи по линии МИД, правоохранительных органов, а также администраций президентов.

«Ведётся слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», — подчеркнул он.

В августе 2021 года активисты в Казахстане организовали так называемые «языковые патрули». В итоге организаторов патрулей оштрафовали, однако казахстанские власти занимают двойственную позицию в этом вопросе. Так, пророссийского публициста Ермека Тайчибекова, защитника русского языка и прав русских в Казахстане, осудили на семь лет строгого режима.

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