Москва, 28 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 21 922 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является минимальным числом с 28 сентября нынешнего года. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 437 152.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 935 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 306 090.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 337 447 человек вылечились от нового заболевания, 43 961 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 23 210 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.