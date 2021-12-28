Афины , 28 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Использование масок повышенной защиты в общественном транспорте, в супермаркетах, в местах скопления людей является ключевой частью мер, которые будут введены в Греции с 3 по 16 января для ограничения распространения коронавируса после рождественских и новогодних праздников. Меры объявил министр здравоохранения страны Танос Плеврис 27 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По словам министра, меры приняты на основании рекомендаций комитета специалистов, если они не будут достаточно эффективны, могут быть введены более строгие меры. Действующие ограничения на посещение непривитыми людьми закрытых помещений остаются в силе (сюда относятся музеи, закрытые кафе и рестораны, театры и т.д.).

Дополнительные меры, объявленные Плеврисом, заключаются в следующем.

Правительство рекомендует использовать маски FFP2 или KN95 людям, работающим в заведениях общественного питания, а также людям, пользующимся общественным транспортом, совершающим покупки в супермаркетах и везде, где есть большие скопления людей. В качестве альтернативы они должны носить двойные хирургические маски.

Развлекательные заведения и заведения общественного питания будут работать только до полуночи. Все посетители должны сидеть, только стоять не допускается. За каждым столом должно размещаться не более 6 человек.

Спортивные площадки и арены могут работать только на 10% от полной вместимости. Максимальная вместимость — 1000 человек на одно место. Если эти меры не будут соблюдены, будущие игры будут проводиться без аудитории.

Проверки в больницах и учреждениях по уходу за пожилыми людьми будут более строгими для посетителей и разрешены только после предъявления отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 48 часов.

До 50% сотрудников частного и государственного секторов могут работать на дому, и следует внедрить график ротации, чтобы сотрудники приходили на работу поэтапно. Это также предотвратит скученность в средствах массового транспорта. Каждое предприятие будет определять количество сотрудников для удаленной работы в зависимости от своих потребностей.

Министр здравоохранения страны обратился, в частности, к молодым людям, призвав их быть осторожными, особенно если они посещают многолюдные мероприятия. Он рекомендовал им использовать тесты самопроверки, чтобы убедиться, что они не заражают вирусом своих близких, и держаться в стороне от других людей в случае заражения.

Плеврис также сказал, что Национальная система здравоохранения справится, если рост числа инфекций не будет сопровождаться увеличением числа госпитализаций, в противном случае будут рассмотрены более строгие меры.