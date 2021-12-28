Москва, 28 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В России с 1 января планируется резкий рост цен на крепкий алкоголь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, это следует из проекта приказа Минфина.

Pavlofox Водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь повышаются на 7,4%-7,6%.

Ожидается, что водка подорожает на 7,4%, с 243 до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, бренди — на 7,4%, с 324 до 348 рублей, коньяк — на 7,6%, с 446 до 480 рублей.

С 1 января 2021 года минимальные цены на коньяк, водку, другой крепкий алкоголь и игристые вина в России выросли на 3−5,7%.

Читайте также:В России резко ускорилась недельная инфляция