Москва, , 19:09 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 14 по 20 декабря выросли в среднем на 0,32% после роста на 0,06% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, достигла 0,44%, а с начала текущего года — 7,98%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,3%, гречневая крупа — на 1,1%, сливочное масло и макаронные изделия — на 1%, пастеризованное молоко и чай черный — на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, сахар-песок, стерилизованное молоко, рис, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,7%.

Свинина, сосиски и сардельки, мороженая рыба, сметана и жирный творог подорожали на 0,6%, сычужные сыры и хлеб — на 0,5%, маргарин и печенье — на 0,4%, варёные колбасы, соль и водка — на 0,3%, мясо кур, подсолнечное масло, говядина, баранина, пшено — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на белокочанная капуста стала дороже на 4,8%, огурцы — на 4,2%, помидоры — на 1,5%, морковь и яблоки — на 0,8%, репчатый лук — на 0,5%, картофель — на 0,3%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щётки подорожали на 1,1%, туалетная бумага — на 0,8%, хозяйственное мыло и спички — на 0,5%, зубные пасты, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,4%, пелёнки для новорожденных — на 0,3%, туалетное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,3%.