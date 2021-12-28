Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Ростовчане едва смогли вовремя попасть на работу из-за многокилометровых пробок, возникших утром 28 декабря из-за плохих погодных условий. Пробки достигали десяти баллов. В настоящее время ситуация на дорогах остаётся напряжённой.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

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Наиболее загружены улицы Мадояна, Вавилова, Шеболдаева, Киргизская, Немировича-Данченко, переулки Ставропольский и Ашхабадский, проспект Михаила Нагибина. Движение затруднено и по Ворошиловскому мосту.

Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящее время уровень заторов достигает девяти баллов. Ситуация на дорогах Ростова-на-Дону будет оставаться сложной в течение дня. Пробки могут ослабнуть только до семи баллов.