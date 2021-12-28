Москва, 28 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19, в которую включены данные о штамме коронавируса «Омикрон», выпустило 28 декабря министерство здравоохранения России.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информация о новом варианте коронавируса — «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что в раздел «Этиотропное лечение» от нового заболевания добавлены данные о новых препаратах против COVID-19, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) (двуцепочечная) (торговое название — «Мир-19») и нирматрелвир плюс ритонавир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали, что организм человека может защитить от штамма коронавируса «Омикрон» группоспецифичный иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2.