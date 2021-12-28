Донецк, 28 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает МИД ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

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В официальном сообщении уточняется, что огонь украинские боевики вели на территории ДНР, выпустив пять гранат из СПГ. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Александровка.

Помимо этого, в Донбассе напомнили, что Украина 76 дней незаконно удерживает наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

«Украинские военные, несмотря на заявление министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению от 22.07.2020 г. », — отметили в МИД ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев почти ежедневно нарушает Минские соглашения. Сутками ранее в горловском направлении боевики выпустили четыре гранаты из РПГ и десять — из АГС. Помимо этого, один раз применялось стрелковое оружие.

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