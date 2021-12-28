Москва, , 09:39 — REGNUM Россия передала Соединенным Штатам свои соображения по гарантиям безопасности, однако в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, нужна конкретика, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали, — сказал он РИА Новости. — Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с Соединенным Штатами о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

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