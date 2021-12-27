Москва, , 13:23 — REGNUM Москва считает важными переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, завяил 27 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это очень важный трек переговоров», — сказал Песков, комментируя предложение военного блока созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

Он уточнил, что это будут важные переговоры и «весьма и весьма ответственные, детали дорабатываются по дипломатическим каналам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести совещание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона прорабатывает эту инициативу, при этом участвовать в совещании физически некому — из-за недружественных действий НАТО у России при альянсе нет ни посла, ни аккредитованного дипломата, ни военного представителя.

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