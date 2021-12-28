Москва, 28 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Ввиду того, что закрытие международного сообщения не может быть препятствием для распространения штамма коронавируса «Омикрон», смысл в нем есть только в том случае, если в какой-либо конкретной стране плохо готовы к росту заболеваемости COVID-19. Об этом 28 декабря заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или «дышит на ладан» — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова — смысла нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Поздняков указал, что одним из уже давно понятых свойств нового заболевания является способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции, из-за чего происходят его вспышки.

«То есть коронавирус — «прорывная инфекция», которая всеми силами ищет способ распространяться. Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы — и получить эпидемию», — пояснил врач.

При этом он добавил, что на данный момент нельзя сказать, что штамм «Омикрон» более заразен или опасен и уточнил, что, согласно данным из открытых источников, в США и части стран Европы наблюдается увеличение заболеваемости из-за новой разновидности SARS-CoV-2. В то же время, источники, занимающиеся статистикой пандемии, не зафиксировали рост числа госпитализированных или летальных исходов от COVID-19.

«Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. «Омикрон» уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку», — уточнил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент США Джо Байден заявил, что американские штаты могут рассчитывать на получение дополнительной помощи от федерального правительства на фоне распространения штамма «Омикрон».