Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Свердловской области снижается заболеваемость COVID-19 и на новогодние каникулы можно позволить себе небольшую передышку. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, комментируя решение о временной отмене режима QR-кодов в ряде заведений.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Он отметил, что никто не может спрогнозировать дальнейшее развитие событий. «Но уже сейчас понятно, что омикрон — это реальность, с которой рано или поздно столкнёмся и мы. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 декабря в Свердловской области снова временно смягчили режим QR-кодов. До 15 января их не нужно показывать при посещении заведений общепита, салонов красоты, бань, парикмахерских и т.д. А ещё раньше подобное послабление ввели до 20 января для торговых центров.