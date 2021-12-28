Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. На Среднем Урале продолжают ослабление антиковидных мер. В ряд заведений теперь можно попасть без медицинского сертификата. Соответствующий указ 27 декабря подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

С 28 декабря и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок» — отметил глава региона.

Кинотеатры продолжат принимать посетителей только после предъявления медсертификатов, однако теперь наполняемость заведений сможет быть 100-процентной.

Глава региона подчеркнул, что такие послабления стали возможны благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в области. По его словам, свердловчане должны себе позволить небольшую передышку.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже смягчал антиковидные меры. В торговые центры области с 22 декабря по 20 января можно попасть без предъявления медицинского сертификата.