Хабаровск, 28 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ревакцинировались от коронавируса более 60 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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Привились от COVID-19 первым компонентом на 28 декабря 565 002 жителя края, полностью завершили курс вакцинации 516 316 человек, ревакцинацию прошли 68 550 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 901 310 жителей Приморья, в том числе однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» — более 134 тыс. человек. Завершили иммунизацию 700 029 приморцев.