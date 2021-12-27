Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают расчищать городские улицы от снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Снег

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"Повышенное внимание — к особо опасным участкам: мостам, путепроводам, спускам и подъемам. Предстоящей ночью запланирована работа более 170 единиц техники и 500 дворников», — сообщил Логвиненко.

Ростовчан призвали не парковать автомобили вблизи деревьев и конструкций, а также в неположенных местах.