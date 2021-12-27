Германия, 28 декабря, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Суд в Германии в ускоренном порядке вынес приговоры четверым участникам беспорядков, произошедших в ходе акции протеста против мер по борьбе с COVID-19 в Швайнфурте. Об этом сообщило 27 декабря издание Spiegel.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Окружной суд приговорил одного из участников беспорядков к шести месяцам лишения свободы условно за сопротивление и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Также суд приговорил двух мужчин к 12 и 8 месяцам лишения свободы условно за сопротивление, нападение и нанесение телесных повреждений. Один из обвиняемых приговорен к штрафу в размере 80 ежедневных выплат по 20 евро за сопротивление и оскорбление сотрудника полиции.

Напомним, в ходе акции протеста в Швайнфурте, переросшей в столкновения с полицией, пострадали восемь стражей порядка и несколько участников митинга, в том числе четырехлетняя девочка.

Поле этого федеральный председатель профсоюза полицейских (GdP) Оливер Мальхов раскритиковал родителей, которые используют своих детей «в качестве щита от полицейских мер» на демонстрациях против мер по борьбе с COVID-19.