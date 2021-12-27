Вологда, 27 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Вологодской области сократили коечный фонд для ковид-пациентов — госпитализаций становится все меньше.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, за последнюю неделю в регионе уровень госпитализаций ковид-пациентов снизился на 12,7%. Лечение в стационарах проходит 807 человек, заполнено 53,4% от общего числа коечного фонда моногоспиталей при общем объеме 1485 коек.

«В городской больнице №1 Вологды будет сокращено 50 мест — до 550, в городском роддоме на Чернышевского — минус 25 мест, в областной детской клинической больнице — также минус 25 мест. Итого сокращение в областной столице составит 100 единиц. В Череповце снижение коснется моногоспиталя, который расположился в городском роддоме. Здесь коечный фонд уменьшится сразу на 100 и составит 150 койко-мест», — заявил замгубернатора Антон Кольцов.

Таким образом, на сегодняшний день в Вологде для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 605 коек, в Череповце — 600, в Великом Устюге — 80. Всего — 1285, резерв составляет 37%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 11 человек.