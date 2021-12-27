Вологда, , 13:56 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 11 человек, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2 924 жителя региона, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По данным штаба, 26 декабря число больных ковидом в области пополнил 251 человек. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на Вологодчине до 99 149.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус был выявлен у 23 210 человек.