Вашингтон, 27 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Нью-Йорк объявила о вступлении в силу приказа о вакцинации работников частного сектора, сообщает 27 декабря CNN.

Нью-Йорк

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«По возвращении домой после праздников очень важно принять меры предосторожности, и не дать COVID-19 распространиться в этом сезоне <…> Лучшим инструментов для защиты себя и близких являются вакцины», — заявила губернатор Кэти Хочул.

Согласно приказу, даже дети от 5 до 11 лет, живущие в Нью-Йорке, должны показать сертификат хотя бы об одной прививке, чтобы посетить рестораны, фитнес или развлекательные заведения в помещении.

Ранее, 24 декабря, в Нью-Йорке были зарегистрированы рекордные 49 708 новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканец Джефф Дункан от штата Южная Каролина объединил более 150 однопартийцев, требующих отменить приказ президента США Джо Байдена о вакцинации от COVID-19 работников здравоохранения.