Москва, 27 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур, сообщили 27 декабря в пресс-службе компании. Такой режим работы действует с 22 декабря.

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«Причина — аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам — до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ (Единая система газоснабжения России — прим. ИА REGNUM), — отметили в пресс-службе. — Это на девять градусов ниже климатической нормы для этого периода».

Так, в Санкт-Петербурге в ночь на 26 декабря зафиксирована минимальная за последние 19 лет температура — минус 23 градуса по Цельсию.

В компании добавили, что Газпром «вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет». В сутки поставки голубого топлива российским потребителям достигли 1656 млн куб. м.

Кроме того, 23 декабря зафиксирован исторический максимум суточных поставок газа в Китай, а европейским потребителям поставки Газпром ведёт «согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами».

В компании отметили, что, по состоянию на 24 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe, объём активного газа в европейских ПХГ на 21,1 млрд куб. м меньше уровня 2020 года. Отобрано 43,1% от объёма газа, закачанного в 2021 году.

Что касается Украины, то она с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ: объём составляет 14,37 млрд куб. м, что на 9,9 млрд куб. м ниже показателя 2020 года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.