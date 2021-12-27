Москва, 27 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Можно сказать, что полный напряженности и тревог уходящий год поставил очень важные вопросы, ответы на которые должен дать уже новый 2022-й, и это, очевидно, будет уже другая геополитическая реальность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Россия в принципе оставалась главной мишенью для нападок со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном, несмотря на вроде бы продекларированный США курс по противостоянию Китаю. Провокации, ложные обвинения, наглое вмешательство во внутренние дела, включая выборы в Госдуму, и постоянные поучения, — вот что мы видели на протяжении всего года. И, конечно, санкции по самым разным поводам. Такое впечатление, что по-другому разговаривать с Россией просто разучились», — рассуждает Слуцкий в Facebook.

На международной арене основное внимание, несомненно, было приковано к российско-американским отношениям.

«А как могло быть иначе, если контакты на европейском треке стараниями младоевропейцев, да и отношения с НАТО после высылки российских дипломатов и закрытия в ответ постпредства РФ в Брюсселе оказались фактически замороженными?» — указал парламентарий.

Москве стали угрожать «адскими санкциями» в случае придуманного Западом же «вторжения на Украину», в том числе остановкой газопровода «Северный поток-2», отключением от SWIFT и полной изоляции от мировой финансовой системы, напомнил депутат. СМИ заговорили даже о возможности повторения Карибского кризиса 1962 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны. Никакие заверения России в том, что ни на кого она нападать не собирается, просто не хотели слышать, добавил Слуцкий.

В ответ на эту вакханалию беспочвенных обвинений и откровенных провокаций Владимир Путин как настоящий гроссмейстер сделал решительный и очень важный для разрядки ход. МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.

«Вашингтон взял паузу, но все же дал понять, что готов к дальнейшим переговорам. США планируют контакты с РФ по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. В январе также возможна разморозка заседаний Совета Россия-НАТО», — отметил Слуцкий.

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