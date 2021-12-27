Москва, , 14:22 — REGNUM Москва будет и дальше жёстко настаивать на выполнении всего комплекса мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Нам надо жёстко настаивать на незыблемости минских договоренностей», — подчеркнул в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live» глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Россия не заинтересована в том, чтобы Минские соглашения по урегулированию на Украине разрушились.

«Мы в этом не заинтересованы и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то ещё, пусть пеняет на себя», — предостерёг российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии «двойного дна» в Минских соглашениях. Он подчеркнул, что все положения документа прописаны абсолютно чётко. По его словам, складывается впечатление, что большинство действующих политиков вообще не читали текст соглашения.

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