Москва, 27 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Украинские власти демонстрируют полнейшую несостоятельность, решив мобилизовать и поставить на воинский учет женщин. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Эксперт сообщил, что на воинский учет ставят даже 60-летних женщин и беременных. До такого, по его словам, не опускалось даже руководство нацисткой Германии в конце Великой Отечественной войны.

«На Украине женщин ставят на воинский учет. Вплоть до 60-летних бабушек. Даже беременных девушек ставят на учет в военкоматы. Даже в Третьем рейхе такого не было. Даже там не призывали 60-летних женщин. Я считаю, что это просто агония Владимира Зеленского — не знает, что делать. Он что: думает так поднять боевой дух или создать детские батальоны?» — задался вопросом Коротченко.