Москва, 27 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В случае полномасштабной войны против России украинская армия моментально сдастся. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Вопрос лишь в том, предпочтут ли украинские военнослужащие капитулировать, разбежавшись по домам, или же для большей безопасности будут встречать русских солдат с цветами и братаниями. В доказательство своих слов эксперт напомнил, что в 2014 году свыше 90% украинских вооруженных сил в Крыму перешли на сторону России и сейчас продолжают служить в составе российской армии и флота.

«Команда Зеленского — она слаба. И серьезному политическому анализу, оценке рисков и действию в условиях реальной войны они не способны. Поэтому кто-то говорит, что в течение восьми часов, кто-то говорит — в течение суток, российские танки будут в Киеве. Даже украинские эксперты не оставляют вооруженным силам Украины никаких шансов в случае гипотетического военного конфликта с Россией — побегут, либо будут, размахивая флагами российскими, российскую армию встречать», — сказал Коротченко.