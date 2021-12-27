Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 20 по 26 декабря выявлено 150 нарушений масочного режима в общественном пассажирском транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 декабря.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ростове-на-Дону

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Инспекции подверглись 2 594 транспортных средства. Составлено 150 административных протоколов. За этот же период вынесено 12 дисциплинарных взысканий в отношении водителей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области был ужесточён контроль за соблюдением масочного режима пассажирами общественного транспорта.