Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал подумать о возможности смягчения ковид-ограничений в отношении торгово-развлекательных центров и увеличения заполняемости кинозалов. Об этом глава региона заявил в ходе заседания регионального оперштаба 27 декабря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр в Севастополе

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«Вы мне дадите сутки подумать? <…> В некотором смысле это стимул при высоком качестве организации и безопасном нахождении людей в этих местах, давайте задумаемся», — обратился Голубев к своему заместителю Михаилу Корнееву и главному санитарному врачу Ростовской области Евгению Ковалёву.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 8 ноября 2021 года введены ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, без медицинского документа нельзя посещать театры и торговые центры.