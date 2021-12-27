Москва, 27 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В мире удалось взять под контроль уже многие инфекции и есть все необходимое для того, чтобы победить и коронавирус. Об этом 27 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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При этом 27 декабря отмечается международный день противоэпидемической готовности ООН.

«Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на нашу повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, глава Минздрава РФ утончил, что каждый человек может защитить свое здоровье от драматических последствий, а также внести свой вклад в победу над пандемией. При этом Мурашко добавил, что вакцинация от COVID-19, по его мнению, является надежной защитой от новой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Кастаньотисполучил положительный результат теста на коронавирус.