Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Ростовской области начинается подготовка к вакцинации детей от коронавируса. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 27 декабря сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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"Педиатрической службе уже сегодня необходимо провести оценку численности подлежащих прививкам детей, усилить разъяснительную работу с родителями по повышению приверженности к иммунизации. И быть максимально готовыми к проведению этой работы после того, когда вакцина детская поступит в Ростовскую область», — сказал главный санитарный врач Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что 24 декабря в гражданский оборот поступили две первые партии вакцины от COVID-19 для подростков 12—17 лет «Гам-Ковид-Вак-М» — это одна пятая дозы «Спутник V».