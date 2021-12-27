Бишкек, 27 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 27 декабря, прошло два митинга против требования налоговой службы об обязательном использовании индивидуальными предпринимателями кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн.

Petekamutner.am Кассовый аппарат

Участие в акции протеста приняли несколько сотен человек, работающих на продовольственном рынке «Дордой-Дыйкан» и на рынке автозапчастей «Дордой-Моторс».

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Митингующие потребовали от правительства и президента страны не отменять налоговые патенты и не принуждать их приобретать ККМ-онлайн.

По словам протестующих, после установки контрольно-кассовых машин они будут вынуждены повысить цены на свои товары, что негативно скажется как на финансовом положении покупателей, так и на объемах товарооборота, а соответственно — на поступлениях в бюджет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее аналогичные митинги против принудительной установки кассовых аппаратов митинговали торговцы с крупнейшего в Киргизии вещевого рынка «Дордой» и киргизско-китайского торгового центра «Таатан».

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