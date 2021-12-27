Крит, Греция, 27 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Серия подземных толчков была зафиксирована между греческими островами Критом и Касосом после землетрясения магнитудой 5,5 баллов, произошедшего в ночь на 27 декабря.

Zeml.info Землетрясение

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По данным Института геодинамики Афинской национальной обсерватории, эпицентр находился в 30−50 км к югу от Касоса, и некоторые подземные толчки ощущались в восточных районах Крита.

Сообщений о повреждениях не поступало.