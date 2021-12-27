Москва, 27 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Греции Екатерине Сакелларопулу по поводу смерти экс-президента Греции Каролоса Папульяса, сообщается на сайте Кремля.

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Путин подчеркнул, что Папульяс был выдающимся политическим деятелем Греции, мужественным человеком, боровшимся в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и настоящим другом России.

«Приношу слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Папульяса, а также всему греческому народу», — говорится в послании президента России.

ИА REGNUM сообщало, экс-президент Греции Каролос Папульяс, известный политик, деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), умер 26 декабря в возрасте 92 лет.

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