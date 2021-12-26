Афины , , 14:11 — REGNUM Экс-президент Греции Каролос Папульяс, известный политик, деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), умер 26 декабря в возрасте 92 лет. Об этом сообщает АМНА.

О причинах смерти не сообщается.

Папульяс был президентом Греции два 5-летних срока в 2005 — 2015 годах. В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления.

По образованию юрист, в 1963—1981 гг. занимался юридической практикой.

Был активным участником борьбы против профашистской хунты «черных полковников» в Греции (1967 — 1974). В 1985—1989 и 1993−1996 был министром иностранных дел страны.