Москва, 27 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 68 человек, сообщили 27 декабря в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее, 26 декабря, ковид унёс жизнь 71 заболевшего. Всего коронавирусная инфекция стала причиной смерти 36 488 жителей Москвы за весь период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России ушли из жизни 937 человек.