Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ростовской области резко снизились темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 27 декабря, передаёт ИА REGNUM.

Минобороны России Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 945,46 тыс. человек (+ 1439 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 902,28 тыс. человек (+ 1236 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что ещё в сентябре 2021 года донской губернатор Василий Голубев поручил представить предложения по ускорению темпов вакцинации на Дону. В частности, необходимо было разработать новые формы привлечения населения к прививочной кампании. При этом дефицита антиковидной вакцины в регионе нет.