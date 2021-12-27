Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Ещё 494 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 декабря. Это на 24 случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (140), Таганроге (27), Шахтах (24), Волгодонске (20), Аксайском (16) районе, Батайске и Новочеркасске (по 15), Азовском (14) районе. Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, около 13% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 192 156 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 170 872 человека.