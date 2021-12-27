Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 30 человек скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9298 смертельных исходов от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За сутки из клиник выписали 478 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправился уже 169 318 граждан. В тяжелом состоянии пребывают 439 госпитализированных. Состояние 2815 человек медики оценивают как среднетяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили уже более 196 тысяч заражений коронавирусом.