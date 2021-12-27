Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 554 случая заражения коронавирусом. В том числе, 225 в Екатеринбурге. Об этом 27 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 196 517 человек. Оправились от болезни 169 318 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 8298 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе смягчили режим антиковидных мер. Причиной стало улучшение эпидемиологической ситуации.