Москва, 27 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В 2021 году на Украине могли серьёзно рассматривать сценарий военного нападения на ДНР и ЛНР. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"У меня лично складывается такое впечатление, что был заготовлен военный сценарий — третья попытка силой уничтожить просто людей, вернуть себе территорию. Причём знаете, почему я так думаю? Сценарии не меняются», — заявила Матвиенко.

Она сравнила этот сценарий с тем, что ранее происходило в Грузии.

«Саакашвили без одобрения свыше понятно откуда не мог начать вот так безрассудно, при всём его характере, начать военные действия против граждан Южной Осетии и Абхазии. И при этом только начал боевые действия — вспомните информационное поле, оно было заточено на то, что Россия напала на Грузию», — отметила она.

«Возможно, готовился такой сценарий военного нападения на Луганск и Донецк. И была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину», — указала Матвиенко.