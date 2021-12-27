Москва, 27 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. НАТО продолжает вести активную деятельность в опасной близости границ России. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"Безопасность России очень серьёзно влияет в целом на стратегическую безопасность и стабильность в мире. И, конечно, мы не можем мириться с тем, что, да, идут консультации, да, идут переговоры. Но пока реальных шагов, конкретных для того чтобы снимать наши озабоченности, справедливые озабоченности, те тревоги, которые мы высказываем — пока шагов нет», — заявила Матвиенко.

«НАТО по-прежнему двигается к нашим границам, уже вплотную. Идёт активное военное освоение Украины, хотя по конституции Украине запрещено размещение иностранных военных баз, но называется это по-другому. На самом деле идёт активное военное освоение территории Украины», — указала она.