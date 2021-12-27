Белгород, 27 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Белгородской области 27 декабря выявлено 209 новых носителей инфекции — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 102 человека, в летальную статистику внесли шесть записей. На вакцинацию от COVID-19 подано 213 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 80 779 случаев заболевания COVID-19. Выписаны после лечения 71 260 человек, скончались от осложнений 1 719 пациентов. Находятся в стационарах 1 407 жителей, лечатся амбулаторно 6 393 белгородца, на самоизоляции — 9 763 человека.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 014 028 жителей Белгородской области. Полный курс прошли 920 984 человека.