Манила, 27 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Общее количество жертв тайфуна «Раи» (Rai), в результате его прохождения по территории Филиппин, выросло до 389. Об этом 27 декабря сообщает Philippine News Agency.

Popsci.com Тайфун

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По информации источника, еще 1142 человека пострадали в результате разгула стихии, 64 числятся как пропавшие без вести и 4,2 млн филиппинцев вынужденно покинули свои дома.

Также указывается, что филиппинские власти организовали более 1,1 тыс. эвакуационных центров для помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

При этом уточняется, что также тайфун полностью разрушил свыше 167 тыс. жилых домов и нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству страны на сумму $332,8 млн и $105,6 млн соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что более 300 человек стали жертвами тайфуна «Раи» на Филиппинах.