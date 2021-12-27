Москва, 27 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России ушли из жизни 937 человек. Об этом сообщили 27 декабря в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность от ковида ежедневно снижается. Днём ранее, 26 декабря, ушли из жизни 968 человек. Общая смертность составила 305 155 летальных исходов.

В Москве от ковида за сутки умерли 68 человек, в Санкт-Петербурге — 60, в Подмосковье — 52.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России увеличилось за сутки на 23 210 случаев.