Москва, 27 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Доработанный законопроект о медсертификатах должен предусмотреть получение документов теми, кто не имеет доступа к электронной версии документа. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Вызывает вопросы: а если человек переболел, у него достаточное количество антител, как быть в этом случае? Это тоже всё должно быть прописано — право этого человека получить соответствующую справку и быть защищённым от каких-либо ограничений», — заявила Матвиенко.

«Что касается людей, у которых нет нет смартфонов, телефонов — абсолютно справедливый вопрос… которые живут в отдалённых районах — в таком случае будет обязательство регионов в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдалённые места, отдалённые посёлки», — указала она.