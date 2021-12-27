Воронеж, 27 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 декабря. Сутками ранее, 26 декабря, сообщалось о 399 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего с начала пандемии в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 192 867 человек. Выздоровели из этого числа 146 906 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 1 257 пациентов.

В статистику ковидной смертности на утро 27 декабря включено 10 166 пациентов, тогда как накануне — 10 128 человек. ПО данным федеральной статистике, в регионе скончались 6 826 пациентов с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки — 38 человек.