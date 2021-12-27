Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 1834 случая новых заболеваний COVID-19, это на 17 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Обновлёнными данными по заболеваемости в регионе 27 декабря поделился федеральный оперштаб. В Петербурге вторые сутки подряд выявляют менее двух тысяч случаев ковида.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, за последние сутки от коронавируса, как от основной причины смерти, скончались 60 человек. Это на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Статистика смертности в последнее время держится в среднем на отметке в 60−65 человек в сутки.

Количество выздоровевших за сутки пополнил 901 человек, что на 16 больше, чем этот же показатель сутками ранее.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 845 519 случаев заражения ковидом. От коронавирусной инфекции, как от основной причины, скончались 27 805 человек, а выздоровели — 787 548 человек.