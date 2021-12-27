Москва, 27 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России увеличилось за сутки на 23 210 случаев. Об этом 27 декабря сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений продолжает снижаться, ещё накануне, 26 декабря, выявили 23 721 случай заражений. Всего в России выявили 10 415 230 случаев заражения.

Среди регионов больше всего новых случаев традиционно выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 2239, 1834 и 1616 соответственно.