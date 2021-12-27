Москва, 27 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Закон о медсертификатах носит рамочный характер и будет доработан ко второму чтению в Госдуме. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Философия этого закона мне понятна — он направлен на то, чтобы дополнительно законодательно урегулировать, дать новую возможность и инструменты в борьбе с пандемией. Он носит рамочный характер — это означает, что такие полномочия будут даны субъектам Федерации, которые несут ответственность за положение дел в своих регионах», — заявила Матвиенко.

«И, конечно, я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его ещё раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные неправительственные организации. Я полагаю, что это очень правильное дополнительное широкое обсуждение с экспертами, специалистами. Надо услышать мнение людей, мнение субъектов. Полагаю, что этот закон ко второму чтению может быть серьёзно доработан», — подчеркнула она.