Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Ростовской области последствия мощного снегопада на федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», устраняли 65 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 27 декабря.

uknowgayle Снегопад

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В настоящее время проезд транспорта обеспечен в штатном режиме, однако к вечеру погодные условия могут вновь ухудшиться. Дорожные предприятия будут дежурить в круглосуточном режиме. К ликвидации последствий снегопада подготовлено 119 единиц дорожной техники.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.