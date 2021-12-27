Новосибирск, 27 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Скончались пятеро мужчин в возрасте от 55 до 68 лет и семь женщин 61−86 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в области стали 4178 человек.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 93 182. За минувшие сутки выявлено 374 новых носителя. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 63 293 человека, в том числе 242 за сутки.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3 386 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 329 человек. На ИВЛ — 41 пациент», — отметили в оперштабе.